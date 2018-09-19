(Görüntülü) Komşu dehşeti; tartıştığı kadın ve çocuklarının üzerine kezzap attı (2)

\'BİZE KİNLENMİŞ\'



Konya\'da, tartıştığı komşusu Gülay E.\'nin kendisi ile çocuklarına yönelik kezzaplı saldırısı sonucu yüzünde, omzunda ve ellerinde yanıklar oluşan Saadet Ş. (44), bu harekete anlam veremediğini söyledi. Çocuklarını dün öğle saatlerinde okula bırakmaya giderken de komşusunun kendilerine taş fırlattığını ileri süren Saadet Ş., \'\'Saldırgan, karşı komşum. Daha önce farklı konulardan dolayı tartışmıştık. Bize kinlenmiş galiba. Dün çocuklarımı okula götürürken taş fırlattı. Akşam da eşimi karşılamak için kapıyı açmıştım. O sırada çocuklarım da yanımdaydı. Karşı komşum da birden evin kapısını açıp, bizim üzerimize kezzap atıp, içeri girdi\" dedi.



Saadet Ş., oğlu Akif\'in (13) yüzünde, gözünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğunu, sağlık durumunun da ağır olduğunu belirtirken, diğer çocukları Osman (12) ve Ayşegül\'ün (7) ise elleri ile kollarında yanıklar olduğunu söyledi. Saadet Ş. ve 3 çocuğunun tedavisi sürdürülüyor.