(Görüntülü) Koluna enjekte ettiği maddeyle intihar eden hemşire, kurtarılamadı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde hemşire olarak çalışan Özlem İlhan (30), iddiaya göre evinde koluna şırınga ile bilinmeyen madde enjekte etti. İlhan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Abdulgaffar Mahallesi\'nde yalnız yaşayan Özlem İlhan\'dan haber alamayan arkadaşı, akşam saatlerinde oturduğu evine gitti. İlhan\'ın evinin ışıkların yandığını gören arkadaşı, kapıyı defalarca çalmasına rağmen cevap alamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, İlhan\'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, ise ilk müdahalenin ardından hemşireyi çalıştığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. İlhan, burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kolunda iğne izi bulunan Özlem İlhan\'ın evinde araştırma yapan ekipler, kullanılmış şırınga ile henüz bilinmeyen bir madde bularak incelemek üzere emniyete götürdü. İlhan\'ın cesedi ise otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.