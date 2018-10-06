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(Görüntülü) Kolej inşaatında istinat duvarı çöktü: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralı

Hüseyin BOZOK/DEFNE (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Defne ilçesinde özel bir kolejin ek bina inşaatı sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu işçi Fatir Murioğlu (42) hayatını kaybetti, 2 işçi de yaralandı

06 Ekim 2018 20:49

Hüseyin BOZOK/DEFNE (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Defne ilçesinde özel bir kolejin ek bina inşaatı sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu işçi Fatir Murioğlu (42) hayatını kaybetti, 2 işçi de yaralandı.

Defne ilçesine bağlı Mengüllü Mahallesi\'ndeki özel bir koleje yapılan ek bina inşaatında toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. İnşaatta çalışan 3 işçi demir ve toprak yığınının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu toprak altından çıkarılan işçilerden Fatir Murioğlu\'nun öldüğü anlaşıldı. Yaralı kurtarılan ve isimleri açıklanmayan 2 işçi ise sevk edildikleri Hatay Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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