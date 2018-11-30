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(Görüntülü) Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 5 kişi adliyeye sevk edildi

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi

30 Kasım 2018 15:52

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, FETÖ\'nün Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında \'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak\' suçundan 8 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Isparta, Bilecik ve Mersin\'de eş zamanlı operasyon düzenlenerek, 1 muvazzaf albay, 1 muvazzaf yarbay, 1\'i muvazzaf 2 teğmen, 1 ihraç astsubay ve 2 askeri eski öğrenci olmak üzere 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerine tamamlanan 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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