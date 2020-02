(Görüntülü) Kızına istismarda bulunmaya çalışanın serbest bırakılmasına tepki gösterdi

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da V.D. (40), 7 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunmaya çalıştığını iddia ettiği Ş.A.\'nın (65) gözaltına alındıktan sonra aynı gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Olayın güvenlik kameralarına yansıdığını belirten baba V.D., \"Eylül\'ler, Leyla\'lar gitti, benim kızım gitmesin\" dedi.



Çarşamba ilçesi Çınarlık Mahallesi\'nde esnaf, 3 çocuk babası V.D., 5 Haziran\'da saat 16.30 sıralarında Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bisiklet süren kızının yanına yaklaşan Ş.A.\'nın bir şeyler söylediğini ve ardından kızını tenha bir yere götürmeye çalıştığını ileri sürdü. V.D., mahallede kasaplık yapan kuzeninin durumu fark etmesi üzerine Ş.A.\'nın fazla uzaklaşmadan kızının peşini bıraktığını söyledi. Olayın ardından mahalledeki güvenlik kameraları ile birlikte Çarşamba ilçesinde savcılığına şikayette bulunduğunu ifade eden V.D., şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığını anlattı. V.D., savcılığın tutuklama talebiyle 20 Haziran\'da Çarşamba Adliyesi\'ne sevk edilen Ş.A.\'nın aynı gün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.



Olayla ilgili konuşan V.D., \"Kızım mahallede bisikletiyle dolaşırken o şahıs kızımı takibe alıyor. Kızımı yalnız bulduğu bir anda yanına geliyor ve bir şeyler söylüyor. Kızımı yol tarafına doğru çekmeye çalışıyor. Kızımı önden gönderip, kendisi de arabasıyla arkadan takip etmeye çalışıyor. 100 metre ilerde kızımı arabasıyla geçiyor ama dikiz aynasından da takibe devam ediyor. Bu arada bizim esnaf bir akrabamız var ve olayı fark ediyor. Kendi çocuğunu kızımın peşine yolluyor. Kızım akrabasını görünce fazla uzaklaştığını anlıyor ve korkarak geri dönmeye başlıyor. O şahıs da kızımı arabasına alamayınca geri dönüyor\" dedi.



Ş.A.\'nın daha önce cinsel istismar suçundan 8 yıl cezaevinde kaldığını iddia eden V.D., şöyle konuştu:



\"Bu şahıs daha önce tecavüz suçundan 8 sene yattı. Biz tüm kayıtları, belgeleri savcılığa verdik. Savcılık tutuklama talebiyle bu şahsı mahkemeye sevk etti. Mahkeme de bu şahsı aynı gün adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Niye serbest bıraktı? Bu şahsın suçu belli, yapmak istediği belli. Bu adam durmayacak. Ben susmuyorum, konuşuyorum ama çok susanlar var. Bu adam özürlü bir kadına tecavüzden 8 sene içeride yatmış. Her gün mahallemizde dolaşıyor, mahalle halkı huzursuz. Bu şahıstan sebep, çoğu insan çocuklarını okula göndermeyeceğini söylüyor. Yetkililerden biz yardım bekliyoruz.\"



Şüphelinin serbest bırakılmasına bir anlam veremediğini belirten V.D., \"Eylül\'ler gitti, Leyla\'lar gitti ama benim kızım gitmesin. Bu şahıs durmayacak. Yalnız insanları takip ediyor. İcraata geçiyor, eğer kandırabilirse yapacağını yapıyor. Her şey ortada, kayıtlar var, şahitler var. Bu adamın belli ki bir korkusu yok. Her şeyi kamera altında yapıyor\" diye konuştu.