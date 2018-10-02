(Görüntülü) Kışladaki gıda zehirlenmesi davasında su analiz raporları sunuldu

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA 1\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası\'nda bir askerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda askerin etkilendiği gıda zehirlenmesiyle ilgili 35 tutuksuz sanığın Manisa Adliyesi 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmalarına devam edildi. Müşteki ifadelerinin alındığı duruşmada Rota Şirketi çalışanlarının avukatları, olayın yaşandığı güne ait 4 sayfalık su analiz raporlarını mahkemeye sundu. Hakim, mahkemeye sunulan su analiz raporunun incelenmesi ve il dışında oldukları için gelemeyen sanıkların SEGBİS yöntemiyle dinlenmesi için duruşmayı erteledi.



Manisa\'daki Albay Arif Seyhun Kışlası\'nda geçen 23 Mayıs\'ta 722 askerin yemekten zehirlenmesi, 1 askerin de hayatını kaybetmesiyle ilgili hazırlanan iddianame Manisa 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hazırlanan tensip zaptıyla, tutuklu bulunan 7 sanığın tahliyesine karar verildi. Bu kararla davada tutuklu sanık kalmazken, hazırlanan iddianamede 28 kişinin \'taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak\' suçundan 15 yıla kadar, 7 kişinin ise \'görevi ihmal\' suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Davanın, Manisa 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen ikinci duruşmasına tutuksuz yargılanan bazı sanıklar ve tarafların avukatları katıldı.



\'O GÜN ÇEŞME SUYUNDAN İÇMEDİM\'



Duruşmada, 23 Mayıs 2017\'de nöbetçi astsubay olan Muhammet Karakaş\'ın müşteki olarak ifadelerine başvuruldu. Astsubay Karakaş, ifadesinde öğle yemeğinden sonra ertesi gün akşam rahatsızlandığını söyledi. Karakaş, ifadesinde ayrıca \"Akşamdan sabaha kadar gözlerim karardı, soğuk soğuk terledim ve bulantı başladı. Sabah Aile Hekimi\'ne gittiğimde, üşüttüğümü düşünüp, ona göre ilaç verdiler. Haberlerde askerlerin zehirlendiğini görünce Manisa Devlet Hastanesi\'ne gittim. 4 gün hastanede yatırdılar. Zehirlendiğimi düşünmemiştim\" dedi. Şikayetçi olduğunu belirten Karakaş, ayrıca kışlanın çeşme suyundan tüketmediğini de söyledi.



\'BUNLAR EĞİTİMDEN KAÇMAK İÇİN GELMİŞLERDİR\'



Müştekilerden o dönemde kışlada vatani görevini yapan er Ecmain Burak ise \"Yemekten 1 saat sonra rahatsızlanarak revire çıktım. Revirde aynı şikayetlerle gelen 15 asker daha vardı. Oradaki rütbeliler, \'Bunlar eğitimden kaçmak için gelmişlerdir. Ayran içsinler\' dedi. Ayran içtik. Ancak rahatsızlığımız geçmeyince akşam da hastaneye gittik\" dedi. İfadelerin alınmasının ardından, bir önceki duruşmada ifade veren Gıda Mühendisi D.Y.\'nin yaşanan olayın gıda zehirlenmesi vakası olmadığını öne sürüp, sudan kaynaklanabileceği iddiasına yönelik Rota Şirketi çalışanlarının avukatları tarafından mahkemeye olayın yaşandığı güne ait 4 sayfalık su analiz raporları sunuldu. Mahkeme heyeti, Rota Şirketi çalışanlarının avukatları tarafından mahkemeye sunulan analiz raporlarının incelenmesi, duruşmaya şehir dışında oldukları için gelemeyen sanıkların Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinlenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

