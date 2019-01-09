(Görüntülü) Kışın ortasında Adana'da bahar havası

Yurt genelinde kış mevsimi zor şartlar altında yaşanırken termometrelerin 15 dereceyi gösterdiği Adana?da vatandaşlar güneşli bahar havasının tadını çıkarıyor.

Birkaç haftalık sağanak yağışın ardından, 3 yıl aradan sonra gece saatlerinde kısa süreli kar yağışının meydana geldiği Adana\'nın kent merkezinde sabah saatlerinden bu yana güneşli hava hakim oldu. Yurt genelinde kar ve sağanak yağış hakim olurken termometrelerin 15 dereceyi gösterdiği Adana?da vatandaşlar güneşin tadını dinlenme parklarında çıkardı. Vatandaşlar ve sokak hayvanları banklarda ve çimlerde güneşlenirken, aileler çocuklarıyla doyasıya vakit geçirdi. Hava sıcaklığının haftasonuna kadar birkaç derece daha artacağı öğrenildi.