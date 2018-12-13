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(Görüntülü) Kısıklı'daki bir holding binasında bomba düzeneği bulundu

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Yılmaz BEZGİN-Çağatay KENARLI/ İSTANBUL,(DHA)- ÜSKÜDAR Kısıklı'da bulunan bir holding binasında duvara iple bağlanmış pet şişede zaman ayarlı bomba bulundu

13 Aralık 2018 02:33

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Yılmaz BEZGİN-Çağatay KENARLI/ İSTANBUL,(DHA)- ÜSKÜDAR Kısıklı\'da bulunan bir holding binasında duvara iple bağlanmış pet şişede zaman ayarlı bomba bulundu. Bomba imha uzmanı ekipler, düzeneği etkisiz hale getirdi. Üsküdar Kısıklı\'da bulunan bir holding binasının güvenlik görevlisi duvarda iple bağlanmış pet şişe görerek durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ipe bağlanmış pet şişeyi şüpheli bularak bomba imha uzmanı ekipleri çağırdı. Ekipler, bina etrafındaki sokak yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, ipe bağlı pet şişede zaman ayarlı bomba düzeneği olduğunu tespit etti. Bomba düzeneğini etkisiz hale getiren ekipler, incelemenin ardından olay yerinden ayrıldı.

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