(Görüntülü) Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil cipe çarptı: 2'si çocuk 6 yaralı

Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ta, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan Suriyeli uyruklu otomobil sürücüsü cipe çarptı. Kazada, araçlarda bulunan 2\'si çocuk 6 kişi hafif şekilde yaralandı.



Kaza, saat 22.30 sıralarında Gazi Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre Uşak\'tan Afyonkarahisar yönüne giden Suriye uyruklu Gazi El Ahmed (25) yönetimindeki 42 MC 480 plakalı otomobil, kavşağa geldiği sırada kırmızı ışık ihlali yapınca kavşaktan dönüş yaparak Uşak yönüne giden Ramazan Acar\'ın (39) kullandığı 64 BK 017 plakalı cipe çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil ve cipte bulunan 2\'si çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların tamamının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sebebiyle Gazi Bulvarı yaklaşık 15 dakika trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.



Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.