(Görüntülü) Kırım Türkleri'nden Rusya protestosu

Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,(DHA) Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi bir grup, Rusya\'nın Kırım Tatar Türkleri\'ne baskı uyguladığı gerekçesiyle eylem yaptı. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği yaklaşık 20 kişilik grup, Fatih Saraçhane Parkı\'nda saat 16.00 sıralarında toplandı. Grup ellerinde bayrak ve dövizlerle Rusya\'nın Kırım Türkleri\'ne uyguladığı baskılara tepki gösterdi. Grup adına basın açıklaması yapan Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Celal İçten, \"Karadeniz\'in kuzeyinde Kerç Boğazı\'nda son günlerde yaşanan gerginlikten büyük endişe duymaktayız. Kırım\'ı işgal eden Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan gerginliğinin acısının Kırım\'da yaşayan binlerce Kırım Tatar Türkü üzerinde daha da artan şiddette işgal güçlerinin baskısının artacağı endişesini yaşıyoruz. 2014\'te Kırım\'ı işgal ederek Kırımdaki Tatar Türkleri üzerinde baskı rejimi uygulamaya başlayan Rusya\'nın son saldırganlıklarının dünyaya, bilhassa Avrupa\'ya karşı nasıl bir tehdit oluşturduğunu herkesin anlaması gerekmektedir. İşgalci Rusya\'nın Ukrayna ile çatışmaları bahane ederek yıllar süren haksız sürgünden sonra vatana dönen ve yaşama mücadelesi veren Kırım Tatar Türklerinin çektiklerini görmemezlikten gelmektedir. Hür Dünya\'yı bu perspektiften bakmaya ve Kırım Tatarlarının haklarını korumaya davet ediyoruz\" dedi. \"UKRAYNA\'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYIZ\" İçten açıklamasının devamında Türkiye\'deki siyasi partileri, sivil toplum kuruluşları ve yayın organlarını Kırım Tatarları\'nın haklı mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz. İşgalci Rusya\'ya karşı Kırım\'da yaşayan halkımızın yanında olduğumuzu ve Ukrayna\'nın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu bir kez daha belirterek işgalci Rusya\'nın Ukrayna\'da işgal ettiği topraklardan çekilmesi için her türlü uluslararası hukuka dayalı mücadelemiz devam edecektir\" ifadelerini kullandı.