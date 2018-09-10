(Görüntülü) Kınık Hasat Festivali'nde Fırat Tanır konseri

Cevdet ŞEN KINIK (İzmir), (DHA)İZMİR\'in Kınık ilçesinde bu yıl 2\'ncisi yapılan hasat festivalinde; besteci, söz yazarı ve yorumcu Fırat Tanır sahne aldı. Kınık Hasat Festivali\'nde ilk olarak Kınık Avcılar Derneği tarafından trap atışı düzenlendi. Daha sonra Kınık Belediye Başkanı AK Partili Sadık Doğruer, Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün ve diğer protokol üyeleri, saat 18.30\'da, Kınık Belediyesi tarafından restore ettirilen tarihi Kınık Hamamı\'nda, ilçenin eski fotoğraflarının sergilendiği \'Kınık Albümü\' adlı serginin açılışını yaptı. Saat 21.00\'de ise protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla, Kınık Hükümet Konağı\'ndan başlayan kortej yürüyüşü gerçekleşti. Cumhuriyet Meydanında son bulan yürüyüş sonrası halk oyunları gösterisi sunuldu. Konuşma yapan Başkan Doğruer, festivale katılanlara iyi eğlenceler diledi. Ardından \'Canım Türkiye\'m\' şarkısıyla ünlenen Kınıklı şarkıcı Fırat Tanır, sahne alarak \'İzmir Marşı\', \'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz\', \'Ben Yoruldum Hayat Gelme Üstüme\' gibi sevilen şarkılar ve bazı marşları seslendirdi. Konser sonunda Başkan Doğruer, sahneye çıktı. Doğruer, Ben Fırat kardeşimize plaket takdimini yapmak için babası Zeki Tanır\'ı sahneye davet ediyorum dedi. Sahneye gelen Zeki Tanır, oğlu Fırat Tanır\'a plaket verdi. Başkan Doğuer, Fırat Tanır\'a çiçek ve Kınık kilimi hediye etti. Konser sonunda protokol üyelerini tamamı sahneye çıkarak, \'Canım Türkiye\'m şarkısını hep birlikte söyledi.