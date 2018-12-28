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(Görüntülü) Kilis'ten Tel Rıfat'a askeri sevkiyat

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KARS'tan komandolar ile askeri malzemelerin taşındığı askeri araçlar, Kilis'e getirildi

28 Aralık 2018 19:03

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KARS\'tan komandolar ile askeri malzemelerin taşındığı askeri araçlar, Kilis\'e getirildi. Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan geçen konvoyun Suriye\'deki Tel Rıfat bölgesine gideceği öğrenildi.

Kars\'ta konuşlu komando birlikleri ile askeri malzemelerin taşındığı konvoy, bugün Kilis\'e ulaştı. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen konvoyun, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye\'nin Tel Rıfat bölgesine gideceği öğrenildi. Kilis\'te, sınır hattında yoğunluk meydana gelirken, sevkiyatın sürdürüleceği bildirildi.

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