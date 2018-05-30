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(Görüntülü) Kilis'te Suriyelilerin ülkelerine geçişi sürüyor

Reşit ÇELEBİOĞLU KİLİS,(DHA) Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için online kayıt sistemine başvuran Suriyeli sığınmacıların, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor Bayramı ülkelerinde geçirmek isteyenlerin izdihamını önlemek i

30 Mayıs 2018 13:51

Reşit ÇELEBİOĞLU KİLİS,(DHA) Ramazan Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek için online kayıt sistemine başvuran Suriyeli sığınmacıların, Kilis\'in Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan geçişleri devam ediyor Bayramı ülkelerinde geçirmek isteyenlerin izdihamını önlemek için bu yıl ilk kez uygulanan online kayıt sistemiyle başvuru yapan Suriyeli sığınmacılar, Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'na geliyor. Kilis Valiliği\'nin izni ile 13 Haziran\'a kadar ülkelerine gidebilecek Suriyeliler, geldikleri sınır kapısında işlemleri tamamlandıktan sonra eksik aşıları yapılıyor. İl Göç İdaresi görevlilerince kontrolleri yapılan Suriyelilerin ülkelerine geçişine izin veriliyor. Suriyeliler, 26 Haziran ile 6 Temmuz tarihleri arasında Türkiye?ye dönüş yapabilecek.

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