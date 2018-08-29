(Görüntülü) Kilis'te içme suyu sıkıntısı

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) KİLİS Belediye Başkanı Hasan Kara, kentin içme suyunun karşılandığı Seve Barajında debinin düşmesi nedeniyle yaşanan sıkıntıyı kuyulardan temin edilecek su ile sonlandıracaklarını söyledi. Seve Barajında gazeteciler ile bir araya gelen Hasan Kara, barajda su miktarının azalması nedeniyle kesintiler yaşandığını belirterek, Elimizde olmayan nedenlerden dolayı yapmak zorunda kaldığımız su kesintileri nedeniyle halkımızın yaşadığı sorunların farkındayız ve bu sorunu çözmek için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmekteyiz dedi. Kentin günlük su tüketiminin 30 bin ton civarında olduğunu ve barajda şu anda şehre 3 gün yetecek kadar su bulunduğunu anlatan Kara, Bunun başlıca nedeni kuraklık ve şehrimizin iki katına çıkan nüfus yoğunluğudur. Bir yıldır çeşitli vesilelerle defalarca dile getirdiğimiz suyu idareli kullanma çağrısının nedeni bu kesintileri yaşamamak içindi. Bugün geldiğimiz nokta bu kesintileri yapmaya bizleri mecbur bırakmıştır diye konuştu. Kara, DSİ ile yaptıkları işbirliği çerçevesinde sondaj çalışması yapılan 12 kuyudan 9\'unda olumlu sonuç elde edildiğini de dile getirerek, 9 kuyuda yeterli olarak kabul edeceğimiz miktarda su bulunmuştur. Bu 9 kuyudan çekilecek sularla şehrimizin su ihtiyacını karşılayacağız. Ayrıca şu anda yüzde 83 oranında tamamlanan ve 1 yıl içerisinde bitmesini beklediğimiz Afrin Barajı sona erdiğinde Kilis\'in 2050 yılına kadar su sorununu da tamamen ortadan kaldırmış olacağız şeklinde konuştu.