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(Görüntülü) Kilis'te fırında yangın; 20 kişi dumandan etkilendi

Kilis'te fırında yangın; 20 kişi dumandan etkilendi (2) YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, 20 SURİYELİ DUMANDAN ETKİLENDİ Kilis'te, Suriyelilerin işlettiği ekmek fırınında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

25 Ağustos 2018 18:08

Kilis\'te fırında yangın; 20 kişi dumandan etkilendi (2) YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, 20 SURİYELİ DUMANDAN ETKİLENDİ Kilis\'te, Suriyelilerin işlettiği ekmek fırınında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, bir yandan alevleri söndürürken, bir yandan da binadaki dairelerde mahsur kalanları kurtardı. Dumandan etkilenen 20 Suriye uyruklu, sağlık görevlilerince ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste oksijen tedavisi uygulanan Suriyelilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da soğutma çalışmalarının sürdüğü fırında inceleme yaptı.

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