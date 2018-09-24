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(Görüntülü) Kilis'te, 8 bin öğrenciye çanta hediyesi

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) KİLİS Belediyesi tarafından 8 bin Türk ve Suriyeli öğrenciye çanta ve kırtasiye dağıtıldı

24 Eylül 2018 17:51

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) KİLİS Belediyesi tarafından 8 bin Türk ve Suriyeli öğrenciye çanta ve kırtasiye dağıtıldı. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şahinkaya ile birlikte kırsal mahallelerdeki öğrencilere okul çantası dağıttı. Hasan Kara, 8 bin öğrenciye Türk ve Suriyeli ayırımı yapılmadan 1 yıl yetecek şekilde kırtasiye ile çanta dağıtmaya başladıklarını ifade ederek, ?Okullar bir hafta önce açıldı. Devletimiz devrim niteliğinde sayılacak bir şekilde okul açıldığı gün öğrencilerin masalarına bırakılıyor. Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak açısından bizde Kilis Belediyesi olarak, çanta ve kırtasiye malzemelerini veriyoruz. Türk ve Suriyeli ayırdımı yapmadan kırtasiye ve çanta yardımı yapıyoruz diye konuştu. İl Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şahinkaya, kıyafeti olmadığı için okula gelemeyen öğrencilerin ihtiyaçlarını da karşıladıklarını dile getirdi.

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