(Görüntülü) Kilis'te 19 Mayıs coşkusu

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Tören, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkalt tarafından Cumhuriyet Meydanı\'nda Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından kutlamalar, spor salonunda devam etti. Vali Mehmet Tekinarslan, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, daire amir ve müdürlerinin katıldığı etkinlikte, günün anlam ve önemini belirten konuşlalar yapıldı. Öğrencilerin şiir okumasının ardından sergilenen tekvando ve karate gösterisi büyük ilgi gördü. Davetliler, sporcuların şovlarını ayakta alkışladı. Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibinin gösterisiyle etkinlik sona erdi.