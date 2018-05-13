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(Görüntülü) Kendisini dolandırdığını öne sürdüğü kadını öldürdü

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA'da Doğan S

13 Mayıs 2018 13:02

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA\'da Doğan S.(63), kendisini dolandırdığını öne sürdüğü Hülya B.\'yi (28) bıçaklayarak öldürdü. Fuhuş ve fuhuşa aracılık yapmak suçlarından kaydı bulunan Hülya B.\'nin arkadaşları tarafından dövülen Doğan S. ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Çırpan Mahallesi\'nde, İzmir-Bursa karayolu üzerindeki otobüs duraklarında meydana geldi. Doğan S. ile kendisini 50 bin lira dolandırdığını iddia ettiği Hülya B. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Doğan S., yanındaki bıçağı çekip, Hülya B.\'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Bu sırada olay yerine gelen Hülya B.\'nin arkadaşları, Doğan S.\'yi bir arka sokağa götürüp sopa ile dövdü.  

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Hülya B., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Doğan B. ise ilk müdahalesinin ardından Muradiye Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.

Hülya B.\'nin fuhuş ve fuhuşa aracılık yapmak, fuhuşa teşvik ve mühür bozmak gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirtildi.

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