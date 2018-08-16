(Görüntülü) Kendilerini vali olarak tanıtıp iş insanlarını dolandırdı

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, telefonla aradığı iş insanlarına kendilerini vali olarak tanıtıp, 100 bin TL tutarında dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli\'nin Darıca ilçesinde şirketi bulunan H.A.\'nın dolandırıldığını ihbar etmesi üzerine araştırma başlattı. İş insanının para yatırdığı hesap numarasından yola çıkan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hesap sahibi H.A.\'nın (35) adresine ulaştı. İstanbul Arnavutköy\'de 14 Ağustos\'ta düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan H.A., Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirilerek ifadesi alındı. İfadesinde suçu reddeden ve zorlandığını söyleyen H.A., daha sonra dolandırıcılığı E.G.(45) isimli bir kişinin yaptığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, gözaltındaki H.A. ile E.G. arasında bir buluşma ayarladı. İstanbul Arnavutköy\'de belirlenen buluşma noktasına gelen E.G. de yapılan operasyon ile gözaltına alındı.

1 ve 9 Ağustos tarihlerinde Kocaeli, Batman, Hatay ve Giresun\'da iş insanlarının ofislerini arayan bir kişinin, şehrin valisinin görüşmek istediğini söyleyerek bir telefon numarası bıraktığı, vali ile görüşeceklerini düşünerek verilen numarayı arayan iş insanlarının, telefondaki kişi tarafından ilik nakli yapılacak çocuk için bir miktar paraya ihtiyaç olduğu söylendiği, iş insanlarının verilen bir banka hesabına para yatırdığı belirlendi.

Operasyonun ardından adliyeye çıkarılan H.A. mahkeme tarafından tutuklanırken, E.G. ise ifadesi alınmak üzere Kocaeli\'ye getirildi. İfadesinde üzerine atılı suçu reddettiğini söyleyen E.G., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.