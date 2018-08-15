(Görüntülü) Kenan Sofuoğlu, Afyonkarahisar'daki pist çalışmalarını inceledi

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR,(DHA) - Dünya Motokros Şampiyonası, Afyonkarahisar Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu\'nun (TMF) desteğiyle 30 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında organize edilecek. Şampiyona öncesinde AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, çalışmaları yerinde incelemek için Afyonkarahisar\'a geldi. Şampiyonanın yapılacağı parkur ve festival alanı gezen Kenan Sofuoğlu\'na, TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ve milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu da eşlik etti. Sofuoğlu ve beraberindekiler, yarış parkuruna motosikletleriyle geldi. Alandaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan milli sporcu Sofuoğlu, şampiyonanın Türkiye acısından önemli olduğunu söyledi. Türkiye\'ye, Dünya Motokros Şampiyonası\'nın getirmenin zor bir şey olduğunu kaydeden Kenan Sofuoğlu, dünyanın en iyi motokros pilotlarının yarışma sayesinde Türkiye\'ye geleceğini belirtti. Dünya şampiyonlukları gören birisi olarak parkur ve alanda inceleme yapmak istediğini aktaran Sofuoğlu, \"Bizzat gelip çalışmaları kontrol etmek istedim. Dünyanın her yerinden sporcular geldiği zaman bu parkurda bir eksiklik görmemeli. Az çok dünya şampiyonluklarını bilen bir sporcu olarak gelip görmek istedim. Büyük bir emek sarf edilmiş. Bütün organizasyonu ayarlayıp bu anlaşmaları sağlayıp Türkiye\'yi kabul ettirmek ve şampiyonaya dahil ettirmek kolay bir şey değil\" diye konuştu. Dünya Motokros Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi 5 sporcunun temsil edeceğini de belirten Kenan Sofuoğlu, “Önümüzdeki yıl gençlerin de yarışabildiği bir dünya şampiyonası daha gelecek. Bunun anlamı çok büyük. Genç sporcularımızın da dünya şampiyonalarında kendilerine fırsat bulması demek. Yarın itibari ile tüm sporcular antrenman yapmaya başlayacak. Ben de 2 hafta sonra hem bir milli sporcu olarak hem de milletvekili olarak buraya gelip destek olacağım. İki hafta sonra Dünya Ralli Şampiyonası da Marmaris\'te yapılacak. Türkiye motor sporlarında güzel adımlar atıyor\" dedi. TMF BAŞKANI UÇAR: \"DÜNYA AFYONKARAHİSAR\'DA BULUŞUYOR\" TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar da \'Dünya Afyonkarahisar\'da Buluşuyor\' sloganıyla yola çıktılarını söyledi. Çok önemli bir şampiyonayı Türkiye\'ye getirdiklerini ve alınlarının akıyla üstesinden geleceklerini vurgulayan Uçar, ABD\'nin ekonomik yaptırımlarını da eleştirdi. 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, \"Amerika\'daki bir kuklanın silahla yapmaya çalıştığını şimdi Amerika\'daki en yetkili kukla ekonomik olarak yapmaya çalışıyor\" diyen Bekir Yunus Uçar, şöyle konuştu: \"İçinde bulunduğumuz kriz yapay. Bunun sanal olduğunu, hiç kimsenin kabul etmediğini, yalan olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla biz bu ortamda Türk sporunun, Türk gençliğinin, Türk insanının, Türk ekonomisinin, Türkiye hükümetinin ve Türk liderinin ne kadar güçlü olduğunu burada hep birlikte Afyon\'dan, tüm dünyaya haykıracağız. Dünya Şampiyonasını takip eden yaklaşık 70 konteynerlik bir ekip Afyonkarahisar\'da hazır bulunacak. O gurur tablosunu hep birlikte yaşayacağız. Bu şampiyona başta Afyonkarahisar\'ın, Türkiye\'nin ve Türk insanının organizasyon gücünü tüm dünyaya haykıracağı pencere. Bu pencereden en güçlü, en güzel sesi tüm dünyaya hep beraber haykıracağız\" \"BİLET LİRA ÜZERİNDEN SATIŞTA\" Şampiyonanın ekonomik getirisini Euro üzerinden hesaplandıklarını vurgulayan Uçar, ancak biletlerin Türk Lirası üzerinden satışa sunulacağını kaydetti. Kenan Sofuoğlu\'nun şampiyonada büyük emeklerinin olduğunu vurgulayan TMF Mahmut Nedim Akülke ise \"Dünya Şampiyonasını Türkiye\'ye getirmek isterken çok büyük bir avantajla girdik. Sayın vekilimiz o zaman aktif sporculuk hayatına dünya şampiyonu olarak devam ediyordu. Onun katkısı, dünyada tanınırlığı, bilinirliği ve marka değeri Dünya Şampiyonası\'nın Türkiye\'ye gelmesinde çok büyük katkı sağladı. Kendisi o dönem olmasaydı bu organizasyonun buraya gelmesi çok zordu\" dedi. Kenan Sofuoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Uydukent bölgesinde yapılacak otomobil ve motosiklet yarışları pisti alanında da inceleme yaptı. Sofuoğlu ve yanındakileri Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban karşıladı. Yapılacak pist hakkında bilgi veren Başkan Çoban, \"620 bin metrekarelik bu pisti ilimize kazandıracağız. Dünya Otomobil Federasyonu ve Dünya Motosiklet Federasyonu\'ndan onaylı sertifikalı ilk pist Afyonkarahisar\'da olacak. Böylelikle Afyonkarahisar, spor turizminde ve ekstrem bir spor dalında adını Türkiye\'ye ve dünyaya duyuracak\" dedi. Kenan Sofuoğlu, alandaki incelemenin ardından belediye binası geçerek Başkan Çoban\'ı makamında da ziyaret ederek, burada alana yapılması düşünülen pistle ilgili taslak projeyi inceledi. Belediye Başkanı Çoban, Sofuoğlu\'na üzerinde \'Dünya Burada Buluşuyor\" yazılı keçeden yapılmış tablo hediye ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a takdim edilmek üzere deri üzerine işlenmiş Dünya Motokros Şampiyonası davetiyesi takdim etti.