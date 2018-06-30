(Görüntülü) Kemer'den Şırnak'a dostluk ve hizmet köprüsü

KEMER Belediyesi, Şırnak Çakırsöğüt 1\'inci Jandarma Tugayı\'nın askeri lojmanlarına oyun parkı, spor aletleri ve oturma guruplarından oluşan parkın teslimini gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mustafa Gül, Bugün turizm yapabiliyorsak bunu burada görev yapan askerlerimize borçluyuz dedi.

Kemer Belediyesi, Şırnak\'a dostluk ve hizmet köprüsü kurdu. Belediye Başkanı Mustafa Gül\'ün hassasiyeti sonucu ortaya çıkan projeyle Kemer Belediyesi tarafından Şırnak merkezdeki Çakırsöğüt 1\'inci Jandarma Komando Tugayı\'na ait askeri lojmanlar içine çocuk ve spor parkıyla birlikte oturma grupları da yapılarak teslim edildi.

Yapımı tamamlanan parktan önce Başkan Mustafa Gül ve belediye meclis üyeleri ilk olarak Şırnak Valisi Mehmet Aktaş\'ı, ardından Şırnak Belediyesi Kayyum Belediye Başkanı Vali Turan Bedirhanoğlu\'nu, Şırnak İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy\'u ve il siyasi partilerini ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ile Ak Parti Meclis Üyesi Ramazan Aslancan, CHP Kemer Meclis Üyesi Semih Top ve MHP Meclis Üyesi Cumali Afşin birlikte parkı ziyaret etti. Geçen şubat ayında ziyaret edilen ve o günün ardından çalışmalarına başlanan askeri lojman içerisindeki parkın tamamlandığı, sadece Şırnak Belediyesi tarafından yapılacak olan peyzaj çalışmalarının kalması nedeniyle Başkan Gül çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Parkın peyzaj çalışmalarının da kısa sürede tamamlanacağının bilgisini alan Başkan Gül, parkın bulunduğu alanda yaptığı açıklamada, Bize daha önce Tugay Komutanımızdan yazı geldi. Buradaki 393 askeri lojmanda kalan askerlerimizin aileleri burada kalıyor. Tabii askerlerimiz bizi korumak için görev başında. Eşleri ve çocukları burada. Onların vakit geçirebilecekleri yer yok diye Kemer Belediyesi\'ne bir talep geldi ve biz de geldik yerinde inceledik. Gördünüz şehrin ne kadar zor bir yer olduğunu ki yeniden yapılan bir şehir haline gelmiş. Biz de o dönemde geldik ve baktık. Bu nedenle Kemer Belediye Meclisi\'ne de teşekkür ediyorum böyle bir karar aldıkları için dedi.

Başkan Gül, Burada 393 evin bulunduğu lojmandakilerin oturabilecekleri oturakları, piknik masalarını, spor yapılabilmesi için spor aletlerini, çocuklarımız için de parkı yaparak ve hatta çöp bidonlarının da bulunduğu bütün malzemeyi buraya kurdurduk, sözleşmemiz öyleydi. Ama tabii parkın çevre düzenlemesini bize çok uzak olması nedeniyle buradaki belediye başkanımız, ilk geldiğimizde de ziyaret etmiştik, yapacaktı. Herhalde seçimlerden dolayı birazcık geç kalınmış. Buranın park düzenlenmesiyle beraber iyi bir hale gelecektir. Şu anda tabii hava sıcaklığından dolayı insanlar akşamları daha çok çıktığı için o saatlerde yoğun oluyor dediler. Biz de akşam da gelir yerinde tekrar bakarız diye konuştu.

Kemer Belediyesi olarak devletin her kurumuna yardım ettiklerini ancak askerin başka olduğunu vurgulayan Başkan Gül, şöyle dedi

Özellikle bu bölge bizim süzgecimiz. Buradan geçen her teröristin, turizm bölgesine zarar vereceğini hepimiz biliyoruz. Onun için de bize böyle bir teklif geldi. 957 ilçe belediyesinden, 80 il belediyesinin içerisinden bize böyle bir talebin gelmesi, bizi gerçekten mutlu etti. Vali Bey de bizi onore etti, teşekkür etti bu davranışımızdan dolayı. Onun için buradaki çocuklarımıza bir katkı yaptık. Hayırlı olsun diyoruz. İnşallah Kemer Belediyesi\'nin burada bir eseri olacak. Ben tabii ki bu nedenle bize bunu yapmamıza sebep olan Kemer halkıdır. Kemer halkı bana bu görevi vermeseydi ben de bunu burada gelip yapamayacaktım. Bunun da esas sahibi Kemer\'de Belediye\'mize vergi veren, Kemer\'de yaşayan herkes bunun esas sahibidir. Onlara da bana bu yetkiyi verip bu parkı bana burada kurma onurunu yaşattıkları için teşekkür ediyorum.