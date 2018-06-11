(Görüntülü) Kemer sahillerinde atlı jandarma göreve başladı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesi sahillerinde devriye gezerek güvenliği sağlayacak atlı jandarma timi göreve başladı. Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi\'nden Kemer\'e gelen atlı jandarma timi göreve başladı. \'Prens\', \'Tayga\' ve \'Üçok\' adlı 3 at ve 2 binici, yaz mevsiminde günün belli saatlerinde ilçedeki sahillerde devriye geziyor. Tekirova Mahallesi\'ndeki Phaselis Antik Kenti\'nde atlı jandarma timini gören tatilciler ve turistler, atların yanına gelerek fotoğraf çektirdi. Atlı jandarma timi çocuklara özel ilgi gösterirken, onları atlara bindirdi. 10 yaşındaki Asya Yükseloğlu, \"Atlı jandarmalar buraya geldi ve bundan dolayı da çok mutluyum. Özellikle de jandarmaların atların üzerinde olması beni çok mutlu etti. Çok değişik geldi. Normalde jandarmaları atın üzerinde görmemiştim. Tuhaf bir deneyim oldu\" dedi. Rusya\'nın Nijne Novgorod şehrinden tatil için Kemer\'e gelen ekonomist Elena Abrosnova, \"Çok güzel bir olay, tarihi bir yerde atların ve güvenlik güçlerinin olması. Turistler için de çok enteresan bir durum bu\" diye konuştu. Antalya\'dan ziyaret için motosikletiyle Phaselis\'e gelen Yeliz Köse de \"Kesinlikle çok güzel bir proje. Hayvanlarla iç içe olmak, özellikle atlarla yan yana olmak şahane bir duygu. Onları bu kadar yakından sevebiliyor olmak çok güzel. Bundan dolayı teşekkür ediyorum\" dedi.