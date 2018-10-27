(Görüntülü) Kekova'da yaz bitmiyor

Ahmet ACAR DEMRE (Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Demre ilçesinde sıcak ve güneşli havanın etkisini sürdürdüğü Kekova bölgesinde turistler yat turuna çıkıp, güneşin ve Akdeniz\'in tadını çıkardı. Demre\'nin doğa ve tarih cenneti Kekova bölgesinde turist hareketliliği sürüyor. Güneşli ve sıcak havanın etkili olduğu bölgeye gelen turistler Aziz Nikolaos (Noel Baba) Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti\'ni gezdikten sonra, Demre\'nin Çayağzı Limanı\'na geliyor. Buradan yatlara binen turistler, Kekova\'ya yat turuna çıkıyor. Kekova\'da önce Batık Kent\'e gelen yatlar, burada suyun altındaki ve üstündeki binlerce yıllık tarihle turistleri buluşturuyor. Ardından Simena Antik Kenti\'ne geçen yatlar, kartal yuvasını andıran Simena Antik Kenti ile turistleri buluşturuyor. Her iki antik kentte turistler bol bol fotoğraf ve görüntü çekerek tatillerini ölümsüzleştiriyor. Bu turun ardından yatların yüzme molası başlıyor. Türkiye\'nin birçok yerinde soğuk hava ve kar yağışı başlarken, Kekova\'ya gelen turistler yazı yaşıyor. Turistlerin çoğunluğu Akdeniz\'in mavi sularına atlayıp, masmavi Akdeniz\'in tadını çıkarıyor. Özellikle Rus turistler kendi ülkelerinde kış gelmişken, Kekova\'da tarihin, doğanın, denizin ve güneşin keyfini yaşıyor. Yüzme molası sonrası tur Çayağzı Limanı\'nda sona eriyor. Kekova turuna çıkan Rus Ekaterina Bandurina, Yılın bu mevsiminde Türkiye\'ye gelmek çok iyi bir seçenek. Bunaltıcı bir sıcak yok. Kekova bu dünyada yaşayan bir cennet. Deniz, doğa, tarih hepsi bir harika. İnsanı kendinden geçiren olağanüstü bir güzellik. Yine geleceğim herkese de tavsiye edeceğim dedi. Rus Ruslan İvançhenko, Her şey harika. Su çok güzel. Bu mevsimde yüzmek, denize girmek harika bir duygu diye konuştu. Ukraynalı Valentina İvancenko, Burası harika bir yer. Bu mevsimde bu kadar güzel. Deniz, doğa, tarih hepsi bir arada olan bir güzellik. Burada, bu mevsimde denize girmek benim için çok harika bir tatil anısı oldu. Benim ülkeme kış geldi. Buraya gelmeden bana böyle bir güzellik var deseler inanmazdım dedi. Kekova\'ya turist getiren rehber İsmet Sarı da şunları kaydetti Geçen yıllarda ekim ayı başında veya en geç ekim ayı ortasında sona eren Kekova turlarımız bu yıl, havanın güzel gitmesi, turistlerin talebiyle yoğun şekilde devam etmekte. Turistlerimiz tarihin, doğanın ve denizin tadını çıkarıyor.