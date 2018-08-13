(Görüntülü) Kedi, yavrusunu korumak için köpeğe saldırdı

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de bir kedi, yavrusunun bulunduğu apartman bahçesine giren köpeğe saldırdı. Apartman güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda kısa süren boğuşmanın ardından kedi, köpeği bahçeden uzaklaştırdı. Olay, Eskişehir\'in kent merkezindeki bir apartman bahçesinde meydana geldi. Apartman güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda bir kedi, yavrularının olduğu apartman bahçesine giren köpeği fark etti. Kedi, hızla yanına gittiği köpeğe saldırdı. Bu sırada bahçe duvarında bulunan yavru bir kedi de korkarak uzaklaştı. Kısa süren boğuşmanın ardından kedi, köpeğin apartman bahçesinden çıkmasını sağladı.