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(Görüntülü) Kazazedelere ilk müdahaleyi bakan yaptı

Coşkun MENEK ERZİNCAN, (DHA) Başbakan Binali Yıldırım'ın programına katılmak üzere Sivas'tan karayolu ile Erzincan'a gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın geçiş güzergahı olan Sakaltutan mevkiinde trafik kazasında meydana geldi

12 Mayıs 2018 18:33

Coşkun MENEK ERZİNCAN, (DHA) Başbakan Binali Yıldırım\'ın programına katılmak üzere Sivas\'tan karayolu ile Erzincan\'a gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan\'ın geçiş güzergahı olan Sakaltutan mevkiinde trafik kazasında meydana geldi. Bakan Demircan konvoyu durdurarak yaralılara ilk müdahaleyi kendisi yaptı. Kaza da yaralanan iki kişi ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılırken, Bakan Demircan\'da hastanaye gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı. Hastane çıkışında açıklama yapan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, kaza geçiren yaralı vatandaşların şuurunun açık olduğunu belirterek, sağlık ekipleri tarafından gerekli müdahalelerin yapıldığını kaydetti. Kaza yapan vatandaşların İstanbul\'dan geldiklerini belirten Bakan Demircan, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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