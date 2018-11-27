(Görüntülü) Kazada yaşamını yitiren bisiklet tutkunu son yolcuğuna uğurlandı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Yunusemre ilçesinde eşiyle çıktğı bisiklet turunda minibüsün arkadan çarpması sonucu yaşamını yitiren mühendis Serhat Baydar (41), gözyaşları içinde toprağa verildi. Aynı kazada eşi ağır yaralanan Baydar\'ı son yolculuğuna, üyesi olduğu Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği\'nin üyeleri, bisikletleriyle oluşturdukları konvoyla uğurladı. Pazar günü saat 18.00 sıralarında Muradiye Mahallesi yönüne giden Murat P.\'nin (47) kullandığı 45 J 1870 plakalı servis minibüsü, Manisa Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü\'nde inşaat yüksek mühendisi olan Serhat Baydar ve eşi Hilal Baydar\'ın bisikletlerine arkadan çarptı. 2 çocuk sahibi Baydar çifti, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar Serhat Baydar\'ı Merkez Efendi Devlet Hastanesi\'ne, Hilal Baydar\'ı ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi\'ne kaldırdı. Serhat Baydar, doktorların tüm müdehalelerine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Hilal Baydar ise tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitiren Serhat Baydar\'ın cenazesi bugün yakınları tarafından Manisa Adli Tıp Morgu\'ndan alınarak, İkinci Anafartalar Mahallesi\'ndeki evinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde, gözyaşları sel oldu. Burada hellalik alınmasından sonra Baydar\'ın cenazesi Hatuniye Camii\'ne götürüldü. Cenazeye Baydar\'ın yakınları, üyesi olduğu Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri ve iş arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namasının ardından tabutu bir süre omuzlarda taşınan Baydar, Kırtık Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Baydar\'ın bisiklet formalarını giyip, kask ve dizlik takarak cenazeye katılan arkadaşları da mezarlığa kadar pedal çevirdi. \'YOL KENARINDA GEZİNTİYE ÇIKAMAYACAK MI?\' Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Yüksel Gemici, bisikletçi arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, \"Manisa\'da son günlerde bisiklet kazaları çok arttı. Bisikletçiler olarak artık Manisa\'da sokağa çıkmaya korkar hale geldik. Yollarımız yetersiz, sürücülerimiz bilinçsiz. Bisikletliye saygı yok. Yani birisi eşini ve çocuğunu alıp yol kenarında gezintiye çıkamayacak mı?\" dedi.