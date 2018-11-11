(Görüntülü) Kazada yaralanan Yunus polislerine ilk müdahale çevredekilerden

ADANA, (DHA)- ADANA\'da, akaryakıt istasyonuna giren otomobilin çarptığı motosikletteki Yunus polislerine ilk müdaheleyi çevredekiler yaptı. Hafif yaralanan 2 polis memuru, hastaneye kaldırıldı.



Merkez Seyhan ilçesi Mimar Sinan Kavşağı üzerinde dün saat 16.00 sıralarında, iddiaya göre seyir halindeki otomobilin sürücüsü Tahsin Barut (28), yolun sol şeridinden sağ tarafta bulunan akaryakıt istasyonuna girmek istedi. Bu sırada sağ şeritte seyir halindeki Yunus polislerinin motosikletini fark etmeyen Barut, motosiklete çarptı. Kazada polis memurları Mustafa Gökçe (27) ve Mustafa Dağ (26) hafif yaralanırken, Tahsin Barut olaydan yara almadan kurtuldu.



Yaralı polis memurlarına ilk müdahaleyi kaza yerinde bulunanlar yaparken, bir kişi de o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yaralı polisler ambulansla Adana Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

