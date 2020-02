(Görüntülü) Kazada şehit olan Teğmen, memleketine uğurlandı (Aktüel)

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın Çaldıran ilçesinde askeri aracın yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu şehit olan Teğmen Muhammet Can Sevim (28) için Van Filo Komutanlığı\'nda tören düzenlendi. Törenin ardından Teğmen Sevim\'in cenazesi, memleketi Aydın\'a uğurlandı. Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda görev yapan askerleri taşıyan araç, dün akşam saatlerinde kontrolden çıkıp devrindi. Kazada, 3 ay önce mezun olup Çaldıran İlçesi Jandarma Komutanlığı\'nda göreve başlayan Teğmen Muhammet Can Sevim şehit oldu. Şehit Teğmen Muhammet Can Sevim için bugün Van Filo Komutanlığı\'nda tören düzenlendi. Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü M. Suat Ekici, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri ile askeri yetkililer katıldı. Şehidin cenazesi tören alanına getirildikten sonra saygı duruşunda bulunulup, özgeçmişi okundu. İl Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından dua okunduktan sonra Şehit Teğmen Sevim\'in cenazesi, bir süre omuzlarda taşınarak memleketi Aydın\'a gönderilmek üzere uçağa konuldu. Şehit Teğmen Sevim\'in 6 ay önce dünya evine girdiği eşi Özlem Sevim\'in 5 aylık hamile olduğu belirtildi.