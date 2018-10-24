(Görüntülü) Kaza yapan otomobilin hız göstergesi 120'de takılı kaldı: 2 yaralı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ kent merkezinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki beton bariyere çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Ekiplerin otomobilde yaptığı incelemede ise hız göstergesi 120 kilometrede takılı kaldığı belirtildi.



Kaza, akşam saatlerinde Tunceli-Erzincan karayolunun geçtiği İnönü Mahallesi\'nde meydana geldi. S.D. yönetimindeki 62 AF 879 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobilde sıkışan sürücü S.D. ile yanında bulunan M.D.\'yi güçlükle çıkararak, ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası yapılan incelemede otomobilin hız göstergesinin 120 kilometrede takılı kaldığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.