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(Görüntülü) Kaza anı kamerada; Ümraniye'de yolcu otobüsü minibüse çarptı

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA)   ÜMRANİYE'DE yolcu otobüsü dönüş yapan bir minibüse yandan çarptı

17 Ağustos 2018 13:31

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA)


 

ÜMRANİYE\'DE yolcu otobüsü dönüş yapan bir minibüse yandan çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 


 

Kaza 09.00 sıralarında Şerifali Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yolcu otobüsü seyir halindeyken dönüş yapan yağmur minibüse yandan çarptı. Kontrolden çıkan otobüs bir binanın duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine  haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otobüs ve minibüsteki birer yaralıyı hastaneye kaldırdı.Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. 


 



KAZA ANI KAMERADA


 

Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde dönüş yapan minibüse otobüs yandan çarpıyor. Kontrolden çıkan otobüs bir duvara çarparak duruyor. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşuyor.Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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