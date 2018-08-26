(Görüntülü) Kaza anı kamerada: TEM'de kaza: 2'si ağır 8 yaralı

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) TEM otoyolu Etiler Yol ayrımında servis minibüsü kaza yaptı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



Kaza saat 09.15 sıralarında meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine seyir halinde olan bir servis minibüsü devrildi. Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bazı yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Bazı yaralıların ise bir süre yerde beklediği görüldü. Kazada yaralanan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.





KAZA ANI KAMERADA



8 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde minibüs kontrolden çıkarak yan yatıyor. Çevrede bulunan vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken diğer sürücüler de trafiği durduruyor.