(Görüntülü) Kayserispor - Galatasaray maçının ardından

Oktay ENSARİ - Yasin DALKILIÇ - İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor\'u 3-0 yendi. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ile Galatasaray Teknik Sorumlusu Ümit Davala basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Mustafa Kemal Atatürk\'ü rahmetle anarak sözlerine başlarken, \"Hakkari\'de şehit olanlara rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Bugün bizim için üzüntülü bir gündü. Bu kadar çok üzüntünün ardından futboldan konuşmak mümkün değil. Kalemize ilk gelen top gol oldu. İkinci yarı oyunu dengeledik derken, saçma sapan bir gol yedik. 2-0\'dan sonra oyunun dengesi bozuldu. Çok üzgünüm. Bugün Kayserispor için yeni bir dönem başladı. Aslında onlara da bir hayırlı olsun hediyesi vermek istiyorduk. Taraftarımıza maçtan sonra göstermiş olduğu olgunluk için teşekkür ederim. Zor bir dönem geçiriyoruz. Sıkıntılı günleri aşacak güçteyiz. Milli takım arasında yapmamız gereken birçok iş var. Bu dönemi iyi geçirmek istiyoruz. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Ağlamak hiç kimseye kar etmeyecek. Sorunları giderecek güçteyiz. Galatasaray\'ı tebrik ederim\" ifadelerini kullandı.



Teknik direktör Fatih Terim\'in cezalı olması nedeniyle basın toplantısına katılan Ümit Davala ise \"Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü ve bugün hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hak ettiğimiz bir maç oldu\" diyerek basın toplantısını noktaladı.