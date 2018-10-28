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Spor

(Görüntülü) Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından (1)

KAYSERİ, (DHA) KAYSERİSPOR'un Demir Grup Sivasspor'u 2 - 0 yendiği maçın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu

28 Ekim 2018 20:04

KAYSERİ, (DHA) KAYSERİSPOR\'un Demir Grup Sivasspor\'u 2 - 0 yendiği maçın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, \"İçinde bulunduğumuz durumu hep beraber yaşıyoruz. Öyle maçlar olur ki sadece sonucu almak için oynarsın. Bugün de öyle bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Bugün taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz derecede bizi desteklediler. Bugün kazanmak zorundaydık ve üzerimizdeki baskıyı azaltmak için bunu yapmalıydık. Bunu da başardık. İnşallah bundan sonrası bizim için daha iyi olacak\" ifadelerini kullandı. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ise, \"Sonuçla ilgili sorunumuz var. Üretemediğiniz zaman böyle sıkıntılar oluyor. Sonuç olarak 2-0 kaybettik. Kayserispor\'u kazandığı için tebrik ediyorum. Onlar da takım olarak kenetlenmiş görünüyor\" dedi.

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