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(Görüntülü) Kayseri'de yapımı süren kongre binasının çatısı çöktü (3)

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Erciyes Üniversitesi kampüs alanında yapımı süren 6 katlı kongre merkezi binasının çatısı çöktü

02 Kasım 2018 13:52

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, Erciyes Üniversitesi kampüs alanında yapımı süren 6 katlı kongre merkezi binasının çatısı çöktü. Enkaz altında 1 işçinin kaldığı belirtilirken, olay yerine itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

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