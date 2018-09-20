T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Kayseri'de vatandaşlara aşure ikramı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin merkez ilçesi Melikgazi'de, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı

20 Eylül 2018 19:06

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin merkez ilçesi Melikgazi\'de, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı. 4 bin kişilik, 8 kazan aşure yarım saatte bitti. Muharrem ayının 10\'una denk gelen Aşure Günü\'nde, Melikgazi Belediyesi tarafından Hunat Cami önünde öğle namazı sonrası vatandaşlara aşure ikram edildi. Etkinliğe, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve vatandaşlar katıldı. 20 çeşit bakliyatın 8 kazanda pişirildiği 4 bin kişilik aşureden almak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar, aldıkları aşureleri ağaç gölgesinde ve kaldırımda oturarak yedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHA KAYSERİMelikgazi MuharremMuharremAşure Günü Melikgazi BelediyesiHunat CamiEtkinliğe AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç AK PartiBaşkanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24