(Görüntülü) Kayseri'de üniversite kongre merkezi inşaatında çökme: 1 yaralı (Aktüel)4

Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ (DHA)- ERCİYES Üniversitesi kampüsünde yapım halindeki kongre ve kültür merkezinin çelik kontrüksiyon çatısı çöktü. Enkaz altında kalarak yaralanan işçi Osman Aydın, ekipler tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Erciyes Ünversitesi kampüsündeki 6 katlı kongre ve kültür merkezi inşaatında saat 09.30 sıralarında, iddiaya göre terasa yüklenen çakıl malzemesi nedeniyle çökme meydana geldi. Bu sırada inşaatın çatısında temizlik işleri yapan Osman Aydın, demir ve kalasların altında kaldı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler 1 saatlik çalışmanın ardından göçük altında kalan işçiye ulaştı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen işçi, sedyeye alınıp, vinç ile aşağı indirildi. Yaralı işçi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, olay yerine gelerek, olayla ilgili bilgi aldı. Çalış, \"Çok şükür can kaybımız yok. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatacağız\" dedi TEMELİ 14 YIL ÖNCE ATILMIŞ Erciyes Üniversitesi kampüsündeki çöken yapım halindeki kongre ve kültür merkezinin temelinin 14 yıl önce atıldığı, ödenek yokluğu nedeniyle kaba inşaat halinde uzun yıllar beklediği ve ikinci kez ihale edilerek tamamlanmaya çalışıldığı öğrenildi.