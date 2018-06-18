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(Görüntülü) Kayseri'de terör propagandasına gözaltı

KAYSERİ- (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI ve milletvekili seçimleri öncesi PKK/KCK- YPG/PYD silahlı terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen Bülent B

18 Haziran 2018 23:25

KAYSERİ- (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI ve milletvekili seçimleri öncesi PKK/KCK- YPG/PYD silahlı terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen Bülent B. gözaltına alındı.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi PKK/KCK- YPG/PYD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Bülent B\'nin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. Bülent B. polisin yapılan operasyonla kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı 

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