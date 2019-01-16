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(Görüntülü) Kayseri'de fırtına caminin minaresini yıktı

KAYSERİ'de, dün akşam etkili olan fırtınada caminin minaresi yıkıldı

16 Ocak 2019 20:43

KAYSERİ\'de, dün akşam etkili olan fırtınada caminin minaresi yıkıldı.
Kayseri\'de dün akşam saatlerinde saatteki hızı 90 kilometreye kadar ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Talas ilçesi Tablakaya, Yenidoğan ve Bahçelievler mahallelerinde çok sayıda binanın çatısı uçtu, 57 yıllık Tablakaya Camii\'nin minaresi yıkıldı. Şiddetli fırtına, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Yıkılan cami minaresi, yağan karın altında kaldı. Bazı binalarda uçan çatılar, zarar gören araçlar ve yıkılan bilboardlar da karla kaplandı. Belediye ekipleri, çatıların uçtuğu bölgelerde temizleme çalışması yaptı.

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