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(Görüntülü) Kayseri'de 25 ev hırsızlığına 15 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polis, 25 ev hırsızlığı olayının 15 şüphelisini şafak operasyonu ile gözaltına aldı

10 Eylül 2018 14:39

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de polis, 25 ev hırsızlığı olayının 15 şüphelisini şafak operasyonu ile gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve özel harekattan oluşan 150 polis, Kayseri genelinde evlerden para ve ziynet eşyası çalan kişilere yönelik bu sabah 30 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 4 aylık çalışma sonrası yapılan operasyonda 25 ev hırsızlığı olayının şüphelisi 11 kadın ile 4 erkek gözaltına alındı. Yakalanan hırsızlık şüphelilerinin ev aramalarında 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Hırsızlık Büro Amirliği\'ne götürüldü.

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