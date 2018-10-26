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(Görüntülü) Kayseri'de 2 ayrı zincirleme kazada 20 araç birbirine girdi

Kayseri'de 2 ayrı zincirleme kazada 20 araç birbirine girdi Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi yolunda yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen iki ayrı zincirleme kazada 20 araç birbirine girdi

26 Ekim 2018 13:42

Kayseri\'de 2 ayrı zincirleme kazada 20 araç birbirine girdi Kayseri\'de Erciyes Kayak Merkezi yolunda yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen iki ayrı zincirleme kazada 20 araç birbirine girdi. Yoğun tipi ve kaygan zemin sonrası, kontrolünü kaybeden araçlar kazalara neden oldu. Ayrı ayrı yaşanan zincirleme trafik kazalarında 20 araç birbirine girdi. Maddi hasarla sonuçlanan kazalar sonrası bölgeye gelen ekipler temizlik çalışması yaptı. Görüntü Dökümü ----------------- -Zincirleme kazalardan görüntü -Maddi hasar oluşan araçlar -Karlı bölgelerden görüntü -Diğer genel- detay görüntüler Haber- Kamera Olcay DÜZGÜNKAYSERİ (DHA) (Tür: Yurt)

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