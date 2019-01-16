T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Kayseri beyaza büründü

Kayseri'de etkili olan kar yağışı ile kent beyaza büründü

16 Ocak 2019 15:31

Kayseri\'de etkili olan kar yağışı ile kent beyaza büründü. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizliği yaptı. Bir işçi de Atatürk anıtındaki karları fırça ile temizledi.
Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent beyaz örtüyle kaplandı. Sabah kar yağışına uyanan vatandaşlar, işe gitmekte zorluk yaşadı. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı sonrası belediye ekipleri de kar temizleme araçları ile çalışma yaparak, yolları açtı. Ekipler, kaldırımlarda biriken kar yığınlarını temizledi. Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, parklarda da kar temizleme çalışması yaptı. İşçilerden Cemal Birol, kent meydanındaki Atatürk anıtında biriken karları da elindeki fırçayla temizledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KayseriBelediyeBirAtatürkKentteKentSabahHayatıEkiplerBüyükşehir Belediyesi TemizlikMüdürlüğüCemal Birol
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24