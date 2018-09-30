(Görüntülü) Kaynarca'daki sağanakta dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

115 KİLOGRAM YAĞMUR DÜŞTÜ



Kaynarca\'da etkili olan şiddetli yağışların ardından Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel ile SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, selin hasara neden olduğu bölgelerde incelemede bulunup, ev ve iş yerleri sular altında kalanlara \'geçmiş olsun\' dileğinde bulundu. İlçede 1 saat içinde metrekareye 115 kilogram yağış düştüğünü açıklayan SASKİ Genel Müdürü Keleş, \"1 saatte 115 kilogram yağış düştü. Bu bir felaket demektir. Bu rakam ciddi bir rakam. Kaynarca\'da ciddi bir hasar var. Araçlarda, köprülerde, yollarda hasarlar var. Hem ilçe belediyemiz hem SASKİ Genel Müdürlüğü\'müz hem Büyükşehir Belediye\'miz tüm ekipmanlarıyla bölgeye intikal etti. Hızlı bir şekilde hasarı toparlıyoruz. Hasar tespit çalışmalarımıza başladık. Gelen telefon ve ihbarları değerlendiriyoruz. Bize 2 tane kümesin yıkıldığı bilgisi ulaştı. İş yerlerindeki hasarları da tespit ediyoruz\" dedi.



