(Görüntülü) Kayıp yaşlı kadın ölü bulundu

Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, 4 gün önce evden çıktıktan sonra kaybolan alzheimer hastası Zübeyde Bozkurt\'un (84) cesedi bulundu. Ödemiş ilçesi Çamyayla Mahallesi\'nde oturan Zübeyde Bozkurt, Pazar günü evden çıktı. Bir daha da dönmedi. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine jandarma ekipleri, çalışma başlattı. AFAD ekipleri ve iz sürme köpeği de çalışmalara katıldı. Mahalle ve çevredeki araziler kontrol edildi. Bugün devam ettirilen arama kurtarma çalışmalarında yaşlı kadının evine 150 metre mesafede bulunan bir ev ile bu eve ait kömürlüğün arasındaki boşlukta cesedi bulundu. Vücudunda herhangi bir ize rastlanmayan Bozkurt\'un cesedi, ölüm nedenini belirlenmesi için otopsiye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.