T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Kayıp yaşlı kadın ölü bulundu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde 10 Aralık'ta çıktığı evine bir daha dönmeyen Arzı Balaban’ın (74) cesedi bulundu

14 Aralık 2018 19:27

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde 10 Aralık\'ta çıktığı evine bir daha dönmeyen Arzı Balaban’ın (74) cesedi bulundu.

Evinden 4 gün önce bastonunu alarak çıkan Arzı Balaban, bir daha geri dönmedi. Bunun üzerine ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokak sokak gezerek kayp kadını aradı. Arazileri de kontrol eden polis, AFAD ve AKUT ekiplerine haber verdi. Güvenlik kameralarına yansıyan kadının mahalle dışına çıktığını tespit eden ekipler, aramaları arazide sürdürdü. Farklı noktalarda aradıkları Arzı Balaban\'ın önce terliklerine ulaşan ekipler, dün ayak izini buldukları yaşlı kadının bugün de Şehitler Mahallesi girişinde dere yatağında cansız bedenini buldu.

Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZİNEGÖL Bursa DHA BURSAAralıkArzı BalabanınEvindenArzı BalabanBununOlayEmniyet MüdürlüğüArazileriAFADAKUTGüvenlikFarklıMahallesiOlaya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24