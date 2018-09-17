(Görüntülü) Kayıp kişinin cesedi, yayılan kokudan bulundu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, eşinin dün kayıp başvurusunda bulunduğu Ali Bozkurt\'un (33) cansız bedeni, metruk binadan yayılan kötü kokular üzerine mahalle sakinleri tarafından bulundu.



Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi 3138 Sokak\'ta meydana geldi. Sokağa yayılan kötü koku üzerine, kokunun kaynağını arayan mahalle sakinleri, metruk bina içinde erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, cesedin dün kayıp başvurusunda bulunulan Ali Bozkurt\'a ait olabileceğini değerlendirdi. Polis tarafından evinden alınarak olay yerine getirilen Bozkurt\'un eşi, cesedi teşhis etti. 4 gündür eve gelmediği öne sürülen Bozkurt için dün kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi. Yapılan ilk incelemede 3 günlük olduğu tahmin edilen Bozkurt\'un cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Bozkurt\'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.