(Görüntülü) Katkı maddesi içen 22 küçükbaş hayvan telef oldu

İlhami ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN\'ın Ermenek ilçesindeki yol şantiyesi alanında çalışan araçların egsoz temizliğinde kullanıldığı ileri sürülen katkı maddesini içen 22 küçükbaş hayvan telef oldu.



Olay, saat 18.00 sıralarında Ermenek-Mut yolu üzerinde bulunan Evsin köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre yol şantiyesinde çalışan araçların egsoz temizliğinde kullanıldığı belirtilen katkı maddesi, bidonlardan sızarak yok kenarına birikti. Biriken bu maddeyi içen 22 küçükbaş hayvan kısa süre sonra telef oldu. Şantiye işletmecilerinin ifadesine başvuran jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.