(Görüntülü) Kaş'ta Cumhuriyet coşkusu

Ahmet ACAR KAŞ(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde Cumhuriyet Bayramı\'nın 95. yılı coşkuyla kutlandı. Kaş\'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı yapıldı. İlçe girişinden başlayan fener alayına Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Halil Kocaer, Garnizon Komutanı Erçin Birsen, Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Büyüközer, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Öztürkmen, Emniyet Müdürü Orhan Tezcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Ak Parti İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, CHP İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan, MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak, İyi Parti İlçe Başkanı İsmail Şah Yılmaz, belediye meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, Türkiye\'nin çeşitli yerlerinden gelen binlerce vatandaş katıldı. Banda ve marşlar eşliğinde, ellerinde meşalelerle yürüyüşe geçen vatandaşlara, yol boyunca onlarca insan katıldı. Kaş Cumhuriyet Meydanı\'nda coşku doruğa ulaştı. Alanda önce vatandaşlar Türk bayraklarıyla 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı\'nı söyledi ardından şehitler için saygı duruşu yapıldı. Hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Atatürk şarkılarıyla ünlü sanatçı Fuat İnan sahneye çıktı. Fuat İnan, söylediği Atatürk şarkıları, okuduğu şiirlerle etkinliğe katılanları coşturdu. Belediye Başkanı Halil Kocaer, 29 Ekim 1923 tarihinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün önderliğinde Cumhuriyetimiz ilan edildi. Kaş\'ta ulaşım ve iletişim zor şartlarda yapıldığı için 3 gün gecikmeli olarak Cumhuriyetin ilanı duyuldu. O zaman bizim ulaşım istemimizi yapan \'Postacı Hançer\' vardı. Hançer gelişinde, \'Hançer geliyor, mektuplar getiriyor, haberler getiriyor\' diyerek Cumhuriyetin ilanını duyurdu. O gün ateşler yakılarak Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. O gün bu gün Kaş\'ta Cumhuriyet Bayramı bir başka kutlanarak devam etmekte. Son yıllarda Kaş\'ın Türkiye\'deki konumu, coğrafi şartları nedeniyle Türkiye\'nin her yerinden binlerce Kaş sever, Cumhuriyet Bayramı\'nı kutlamak üzere Kaş\'a gelmekte. Son yıllarda Cumhuriyet Bayramı Kaş\'ta coşkuyla Kaş\'ın özüne uygun olarak kutlanmakta. Cumhuriyetimiz Kaş\'ta daha on yıllar, yüzyıllar coşkuyla kutlanmaya devam edecektir. Yaşasın Cumhuriyet dedi.