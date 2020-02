(Görüntülü )Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçının ardından 1

Kemal Özdeş: \"Evimizdeki son maçı kazanmak güzel \"Gelecek sene daha iddialı bir Kasımpaşa olmak istiyoruz\" Ümit Özat: \"O gün Pogba\'nın üstüne koşanlar Ahmet\'inde üstüne koşsunlar\" \"Hatalardan ders çıkarmak lazım\" \"Yorulduk ve yıprandık\" \"Buradan bir oyuncu alırken umarım bana telefon açarlar\" Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 33\'üncü haftasında Kasımpaşa sahasında Gençlerbirliği\'ni 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Gençlerbirliği Süper Lig\'e veda eden ikinci takım oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İç sahadaki son maçlarının kazanmalarının güzel olduğunu ifade eden Kemal Özdeş, \"Gençlerbirliği\'ne geçmiş olsun. Bugün sıcak havada oynamak zordu. Bir takım şampiyon olacak 3 takım düşecekti. İlk yarı çok ritimli bir oyundan söz edemem. Pozisyon vermedik. Devrede attığımız 1 gol ve 10 kişi kalmaları, ikinci yarı gol atmak tempoyu dahada düşürdü. Bizim tarzımıdzda bir oyun gelişmeye başladı. Gençlerbirliği maça asıldı ve bizde oyun disipleninden kopmadık. Önümüzde başakşehir maçı var. O maçıda kazanarak bitirmek istiyoruz. Bugün 1 sıra yükseldik. 8\'inci sıradayız. Gelecek hafta kazanarak üst sıralarda bitirmek gibi bir hedefimiz var\" diye konuştu. \"GELECEK SEZON DAHA İDDİALI BİR KASIMPAŞA OLMAK İSTİYORUZ\" Takımın iyi bir iskeletinin olduğunu ve gelecek sezon daha az transfer yapacaklarını belirten Özdeş, \"Her zaman yapılacak daha fazla şey var. Geçmiş 2 sezonda iç sahadaki topladığımız puanlar 3 puan daha fazla. Galibiyet ve mağlubiyet attığımız yediğimiz goller eşit. Geçtiğimiz yıl daha defansif bir takımdık. Bu sene fazla atıp fazla yedik. Bunu önümüzdeki sene düzeltmeliyiz. Topladığımız puan bizi memnun etmez. Hedef her zaman üst sıralar. Gelecek yılın hazırlıkları başladı. ilerde daha güçlü olacağız. Görüşmelerimiz başladı. Veysel ile 3 yıllık anlaştık pazartesi günü imzalayacak. Diğer arkadaşlarla da görüşüyoruz. İyi bir iskeletimiz var. Daha az oyuncuya ihtiyacımız olacak. Gelecek sene hem kupada hem ligde daha iddialı bir Kasımpaşa olmak istiyoruz. Bu galibiyeti taraftara armağan ediyorum\" şeklinde konuştu. ÜMİT ÖZAT: \"HATALARDAN DERS ÇIKARMAK LAZIM\" 30 yıl sonra ilk defa küme düştüklerini söyleyen Ümit Özat, \"Hatalardan ders çıkarmak lazım. Gerek teknik ekip gerek oyuncular ders çıkarmalıyız. 8 puanlı bir takımın 10 maçlık seriyle tutmakta başarıydı. Muhalefet ve saldırıya verilen mücadele az değildi. Hırsızlık yapmadık çalıştık. Özür dilenecek bir durum yok. Bu sene küme düştük. Çok değil Başakşehir küme düştü şimdi şampiyonluğa oynuyor. Çok futbolcu odaklı konuşmayan birisiyim ve arkasındanda konuşmam\" diye konuştu. \"O GÜN POGBA\'NIN ÜSTÜNE KOŞANLAR AHMET\'İNDE ÜSTÜNE KOŞSUNLAR\" Geçen hafta sakatlanarak oyundan çıkan Pogba\'nın üstüne yürüyen oyuncularının bugün aynısını Ahmet Oğuz\'a yapmalarını beklerdim diyen Ümit Özat, \"Doğru olmadığını söyledim. O gün Pogba\'nın üstüne koşanlar Ahmet\'inde üstüne koşsunlar. 35\'inci dakikada kart gören Ahmet, ikinci sarı kartı görerek çıktı. Böyle vurdumduymazlık olmaz. İnşallah hepsinin vicdanı rahattır. Oyuncularımın birçoğuna teşekkür ediyorum. Bu kulübü parçalamaya çalışıyorlar. Bütün amaç kulübü ele geçirmek demiştim. Geçen sene 8\'inci olunca göze batmadı. İnce bir çizginin üzerindeyiz. Kulüpte hatalarından ders çıkarmalı. Bu kulüp Cavcav ailesinin kulübü. Gönlüm kalbim her zaman bu kulüpten yana. Onlardan istirhamım kulübü ele geçirmek isteyenlerle değil bağlı olanlarla devam etmeliler. Zaman her şeyin ilacı. Hayat devam ediyor. Namusumuzla çalıştık\" ifadelerini kullandı. \"YORULDUK VE YIPRANDIK\" Geçen hafta görevi bıraktığını ancak Başkan Murat Cavcav\'ın 2 maç kaldı devam ediyorsun diyerek kabul etmediğini belirten Ümit Özat, \"Kaçıp gidecek bir durum yok. Yorulduk ve yıprandık. Oğlum 4 hafta önce mesaj attı 14 haftadır görmüyorsun bizi diye. Senin kendine getirdiğin hale bak dedi. Her şeye kalkan biz olduk. Bu kulüp için her şeyi yaparım. Burada olsam da olmasam da. Lig bitti biraz dinlenmek çocuklarıma vakit ayırmak istiyorum. Ondan sonra hayırlısı\" şeklinde konuştu. \"BURADAN BİR OYUNCU ALIRKEN UMARIM BANA TELEFON AÇARLAR\" Kendi vicdanının rahat olduğunu ifade eden Özat, \"Ben 14 hafta izin yapmadım. Kazanırken de kaybederken de. Vicdani rahatlık içerisindeyim. Daha öncede önerilerimi sunmuştum. Üzüldüğüm tek konu İlhan Cavcav\'ın öldüğü günden bu yana kulübü ele geçirme çabaları devam ediyor. 3-5 tane kendini bilmezin yaptığı şey. Murat Cavcav iyi bir insan. Diyorlar ki İlhan Cavcav sezonunda küme düştü. Nerden biliyorsunuz kemikleri sızladığını mezarında mıydınız? Önemli olan bir takım şeyleri doğru yapmak. Bugün Cumhurbaşkanı\'nın takımı 3 kere küme düştü. Düşerken de Cumhurbaşkanı vardı arkalarında. Kasımpaşa ve Köln de küme düştü. İyi bir yapılanmayla Gençlerbirliği yeniden çıkabilir. Biz 40 kişiyiz ve birbirimizi biliriz. Buradan bir oyuncu alırken umarım bana telefon açarlar\" diye konuştu.