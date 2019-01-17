(Görüntülü) Kartal'da cipin içinde öldürülen kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi
Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da çaldığı ciple kaçarken Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın koruması tarafından vurularak öldürülen kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi
17 Ocak 2019 18:32
Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) KARTAL\'da çaldığı ciple kaçarken Bedrettin Dalan\'ın oğlu Barış Dalan\'ın koruması tarafından vurularak öldürülen kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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