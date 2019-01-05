(Görüntülü) Kartal'a şehit ateşi düştü

Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-(DHA)-IRAK\'ın kuzeyinde devam eden operasyonda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen\'in Kartal\'daki baba ocağına şehit ateşi düştü.



Hakurk\'taki Daylatepe Üs Bölgesi\'nde terör örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonlar sırasında, bu sabah saat 07.00 sıralarında silah kazası meydana geldi. Olayda Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen şehit oldu. Sinop nüfusuna kayıtlı Şehit Mahmut Mücahit Ülgen\'in acı haberi, Kartal\'da oturan babası Hüseyin ve annesi Kamer Ülgen\'e askeri yetkililerce verildi. Ailenin evine Türk bayrakları asıldı. Belediye ekipleri tarafından sokağa taziye çadırı kuruldu.





\"GİDELİ YAKLAŞIK 3 AY OLMUŞTU\"



Şehidin dayısı İlhan Köseoğlu, \"Irak üs bölgesinde görevdeydi. Gideli yaklaşık 3 ay olmuştu. Bu sabah aldık haberini, üzgünüz vatan sağ olsun. Vatana emeği geçen tüm evlatlarımız haklarını helal etsinler. Şehidimize rabbim gani gani rahmet eylesin \"derken akrabası Ramazan Cevizcioğlu ise \"Kuzey Iraktaydı. Üzgünüz, ailenin tek erkek evladıydı. Vatan sağ olsun\" diye konuştu.



Irak\'tan getirilecek Şehit Ülgen\'in cenazesinin yarın ikindi vakti İstanbul\'un Pendik ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camisi\'nde düzenlenecek törenin ardından Kurfalı Şehitliği\'nde toprağa verileceği belirtildi.